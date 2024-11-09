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Згорілі авто, зруйновані будинки – фото та відео наслідків ворожої атаки на Одесу

11:07, 9 листопада 2024
Внаслідок атаки на Одесу 13 постраждалих, згоріли десятки автомобілів, руйнування будинків.
Згорілі авто, зруйновані будинки – фото та відео наслідків ворожої атаки на Одесу
Джерело фото: Одеська обласна прокуратура
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У ніч на 9 листопада 2024 року російські війська здійснили масовану атаку на Одесу та її передмістя за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Внаслідок цього загинула місцева мешканка, 13 осіб отримали поранення, серед яких двоє хлопчиків віком 4 та 16 років. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про пошкодження житлових будинків, згорілі десятки автомобілів та пожежу на складі. Психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, серед яких була одна дитина.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня тяжкості, мати загинула. Крім того, через падіння дрона в Авангарді на території одного з житлових комплексів сталася масштабна пожежа: загорілося близько 15 автомобілів, пошкоджено житлові будинки.

Джерело фото: Одеська обласна прокуратура та ДСНС

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