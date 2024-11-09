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Як живуть дикі тварини у Чорнобильській зоні – фото

20:23, 9 листопада 2024
Чорнобильська зона – притулок для рідкісних видів тварин.
Як живуть дикі тварини у Чорнобильській зоні – фото
Джерело фото: BBC
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У Чорнобильській зоні відчуження, незважаючи на війну та окупацію, продовжує процвітати дика природа. Лисиці, вовки, рисі, косулі, олені та навіть здичавілі корови і коні Пржевальського – всі ці тварини залишаються тут, попри екстремальні умови, повідомляє BBC.

Заповідник був створений у 2016 році, але вже за три десятки років після Чорнобильської аварії природне середовище значно відновилося, а в зоні з’явилися рідкісні для України види тварин. Зараз тут мешкає понад 300 видів хребетних, з яких 75 занесені до Червоної книги України.

Попри обстріли та військові дії, науковці заповідника продовжують спостереження за тваринами. До війни для цього використовували дрони, але зараз їх використання заборонене. Замість цього встановлюються фотопастки, за допомогою яких фіксують різноманітних тварин, зокрема вовків, оленів, диких свиней і рисей.

Денис Вишневський, керівник наукового відділу заповідника, зазначає, що війна завдала стресу великим тваринам через авіацію, обстріли та замінування. Однак територія заповідника велика, і тварини змогли знайти укриття. Згідно з результатами спостережень, сильного впливу війна на диких мешканців зони не мала.

Особливістю є те, що фотопастки не зафіксували російських військових, окрім одного випадку, коли була зафіксована колона техніки. Водночас, були зроблені численні знімки тварин, серед яких бурий ведмідь, який не полишав зону навіть у воєнний час.

Також на території заповідника, як і до війни, продовжує пастися табун коней Пржевальського, яких випустили в зону в 90-х роках для відновлення популяції цього виду, що майже зник у дикій природі. Наразі тут налічується близько 150 таких коней.

Попри складні умови війни, Чорнобильська зона залишається домівкою для багатьох видів диких тварин, що свідчить про їхню здатність адаптуватися до змін і виживати в екстремальних умовах.


Джерело фото: BBC

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Чорнобиль

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