У Києві під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна, фото

На чоловіка впала стіна вагою близько 500 кг, внаслідок чого йому затисло ногу.

У Шевченківському районі столиці з-під обваленої стіни рятувальники деблокували чоловіка. 9 листопада по обіді по вулиці Євгена Чикаленка під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві.

«У двоповерховому житловому будинку, на першому поверсі під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна вагою близько 500 кг, внаслідок чого чоловіку затисло ногу», - зазначили у ДСНС.

За допомогою рятувального обладнання чоловіка деблокували та передали медичним працівникам з подальшою госпіталізацією до лікарні.

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