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Винуватець смертельної ДТП хотів переконав суд, що був тверезим на момент аварії — деталі справи

17:25, 12 листопада 2024
В апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив вирок суду пом’якшити покарання до 3 років позбавлення волі зі звільненням від його відбування на іспитовий строк.
Винуватець смертельної ДТП хотів переконав суд, що був тверезим на момент аварії — деталі справи
Фото: kma.court.gov.ua/sud4820
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Хмельницький апеляційний суд прийняв рішення у справи щодо водія Mazda, який скоїв ДТП у стані алкогольного сп`яніння.

Близько 5:30 ранку 13 серпня 2023 року у м. Полонне Хмельницької області 26-річний водій автомобіля Mazda, виїжджаючи з другорядної дороги на перехрестя з головною, порушив правила дорожнього руху й на зустрічній смузі зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Далі поїхав з місця дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм 77-річний водій Daewoo загинув на місці, а його 45-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.

Такі обставини встановив Полонський районний суд Хмельницької області. Відтак визнав водія Mazda винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України), та призначив йому покарання – 7 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 7 років.

В апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив вирок суду змінити й перекваліфікувати дії його підзахисного на статтю 286 частину 2 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Відповідно, пом’якшити покарання до 3 років позбавлення волі зі звільненням від його відбування на іспитовий строк.

Головний аргумент сторони захисту – у справі немає доказів того, що водій Mazda на момент ДТП керував автомобілем напідпитку.

Під час апеляційного перегляду провадження, як і в суді першої інстанції, обвинувачений заперечував, що був за кермом у стані сп’яніння. За його словами, він вживав алкоголь 12 серпня на свій день народження в м. Києві. Уночі вони разом з товаришем повернулися додому в м. Полонне, а о 5 ранку 13 серпня поїхали на рибалку. Сказав, що при виїзді з другорядної дороги не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Потім викликав швидку й залишив місце ДТП. Прийшов до тями в полі. Невдовзі його затримала поліція. Він пройшов тест на стан сп’яніння, проте з його результатами не згоден.

Колегія суддів апеляційного суду зауважила, що його свідчення спростовує, зокрема, відеозапис з нагрудної камери поліцейського: при затриманні водій проходить огляд на стан сп`яніння за допомогою Drager Alkotest та зі словами «це вчорашнє» погоджується з отриманим результатом тесту у 0,65 ‰.

Встановлені обставини в сукупності, на думку Хмельницького АС, свідчать про перебування водія Mazda під час ДТП у стані алкогольного сп`яніння.

«Колегія суддів вважає, що після вживання обвинуваченим алкоголю 12.08.23 року, подолання увечері та вночі великої відстані за кермом автомобіля з м. Києва до с. Понінки, керування транспортним засобом наступного дня вранці 13.08.23 року приблизно о 5 годині в сукупності з порушенням вимог п.п. 1.3., 1.5., 2.3.(б), 12.4, 12.9(б), 16.11, 10.5 ПДР України, порушенням вимог дорожнього знаку 2.1. «Дати дорогу» призвело до ДТП, за викладених в обвинуваченні обставинах», – зазначив апеляційний суд.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 681/1419/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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ДТП судова практика

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