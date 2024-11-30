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У Києві стався великий прорив трубопроводу — підтоплені вулиці, відео

09:57, 30 листопада 2024
На лівому березі Києва стався масштабний прорив трубопроводу, внаслідок якого підтоплені вулиці та парковки.
У Києві стався великий прорив трубопроводу — підтоплені вулиці, відео
Фото: поліція
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У Києві на лівому березі стався масштабний прорив водопроводу. Внаслідок цього затопило дорогу, автомобілі по колеса у воді, повідомляє КМДА.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" зранку 30 листопада локалізували масштабний витік, що стався на водопровідній мережі на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі столиці.

Патрульна поліція перекрила рух транспорту з вулиці Здолбунівської в напрямку вулиці Анни Ахматової.

Внаслідок прориву частково підтоплено автостоянку на проспекті Григоренка, 18, паркувальні майданчики, що знаходяться поруч, а також проїжджу частину.

У місцевих Телеграм-каналах публікують відео наслідків прориву водопроводу.

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Київ КМДА

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