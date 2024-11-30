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У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора, відео

19:28, 30 листопада 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора, відео
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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Peugeot, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці наздогнали та зупинили порушника. На керманича винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, згідно з п. 8.7.3 ПДР України, сигнали світлофора мають такі значення:

- зелений - дозволяє рух;

- жовтий - забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

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Національна поліція Київ

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