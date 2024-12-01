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На Київщині рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків шахедів, фото

11:43, 1 грудня 2024
Уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу в приватному гаражі.
На Київщині рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків шахедів, фото
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В Київській області рятувальники ліквідували наслідки через уламки ворожого безпілотника. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, зранку 1 грудня уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу в приватному гаражі. Знищено другий поверх будівлі, пошкоджено перший та два автомобілі.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

У Київській обласній військовій адміністрації додали, що внаслідок падіння уламків збитих дронів в трьох районах Київщини пошкоджено 3 приватні будинки, квартиру, 3 автомобілі та гаражне приміщення. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено фасади та дахи.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

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Київська область

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