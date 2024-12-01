У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст, фото

Міст став доступним для проїзду звичайним автівкам та громадському транспорту.

У Києві 1 грудня відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом для легкових авто та громадського транспорту. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Тепер на міст можна заїхати: з правого берега — з вул. Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вул. Петра Вершигори; з лівого берега заїзд — з вул. Петра Вершигори, виїзд — на вул. Набережно-Рибальську.

Зокрема, маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вул. Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Як відомо, переправу будували з 1993 року.

«Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, ще тривають. Їх завершать до кінця року. Фахівці працюють на обʼєкті 24/7», — додав Кличко.

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