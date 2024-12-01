Лисиці, фазани та кабани – відео диких «моделей» на кордоні з Молдовою

Фото: ДПСУ

В об’єктив камер прикордонників біля кордону з Молдовою потрапили дикі звірі. Серед них – руді лисиці, полохливі фазани та могутні кабани.

Як зазначили прикордонники, незважаючи на свою красу, ці тварини можуть бути небезпечними: кабани іноді можуть атакувати, а лисиці є носіями небезпечних хвороб. Тому прикордонники радять уникати прогулянок у прикордонних зонах, оскільки дикі звірі часто відвідують ці території без запрошення.

Державна прикордонна служба України оприлюднила відео диких «моделей».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.