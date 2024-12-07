Виш Кривого Рогу дозволив приходити на лекції із собаками та котами, фото

Ініціатива зробити виш дружнім до тварин виникла на початку повномасштабного вторгнення.

Фото: suspilne.media

У Кривому Рогу один з вищих навчальних закладів дозволив студентам приходити на заняття з їхніми улюбленцями. Також в університеті прихистили десятьох бездомних собак — доглядає за ними адміністрація закладу, пише «Суспільне».

«Можна прийти з собакою, інколи навіть зручно, коли гуляєш з нею і можеш зайти щось дізнатись, забрати документи. Або під час повітряної тривоги, Бася дуже лякається вибухів, можна піти з нею в укриття», — розповів другокурсник Сергій прийшов до університету разом зі своєю собакою Басею.

За словами ректора Андрія Шайкана, ініціатива зробити виш дружнім до тварин виникла на початку повномасштабного вторгнення: тоді до укриття закладу люди почали приходити разом з домашніми улюбленцями.

«Хтось із наших дівчат запропонував: класно, щоб у нас було по-європейськи, відкриті простори. Ми підтримали і сказали: будемо Pet friendly. Відтоді це правило розповсюджується на увесь університет», — пояснив ректор.

Також він додав: нині освіта дистанційна, однак нерідко у сховищі проходять лекції та різні освітні заходи. З тваринами можна завжди й усюди.

«Буває, що хтось прийшов зі своєю тваринкою. Це не масово, що кожного дня, але ніяких обмежень і проблем немає», — сказав він.

На території університету, розповів керівник, живе десятеро собак.

Фото: suspilne.media