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Видавав себе за Іванку — чоловік з паспортом жінки намагався виїхати за кордон, фото

15:23, 9 грудня 2024
Щоб переконати прикордонників, що він справді жінка, мандрівник пред’явив навіть свідоцтво про народження.
Видавав себе за Іванку — чоловік з паспортом жінки намагався виїхати за кордон, фото
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На пункті пропуску «Ягодин» прикордонники зупинили чоловіка, який видавав себе за жінку, використовуючи підроблені документи. Про це повідомила Держприкордонслужба.

«Під час перевірки потяга до Холму один із пасажирів надав паспорт громадянки України на ім’я Іванка. Однак зовнішність пасажира надто нагадувала чоловічу», - йдеться у повідомленні.

Щоб переконати прикордонників, що він справді жінка, мандрівник пред’явив свідоцтво про народження, нібито отримане повторно після зміни імені та статі.

Після додаткової перевірки подорожній зрозумів, що пора зізнаватися: він, 25-річний чоловік, жодних операцій не проводив, та навіть не планував, а лише хотів перетнути кордон.

У Держприкордонслужбі додали, що про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомлено Нацполіцію, а також за спробу незаконного перетину державного кордону складено адмінпротокол.

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Державна прикордонна служба

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