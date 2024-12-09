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До Дня Святого Миколая у Шостому ААС відбулася благодійна вистава за мотивами твору «За двома зайцями», фото

18:25, 9 грудня 2024
Глядачами вистави стали постраждалі внаслідок війни діти-вимушені переселенці з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
До Дня Святого Миколая у Шостому ААС відбулася благодійна вистава за мотивами твору «За двома зайцями», фото
Джерело фото: Шостий ААС
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До Дня Святого Миколая 5 грудня у Шостому апеляційному адміністративному суді відбулася премʼєра благодійної вистави за мотивами твору Михайла Старицького «За двома зайцями», глядачами якої стали постраждалі внаслідок війни діти-вимушені переселенці з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У залі були присутні близько 60 маленьких глядачів, які після вистави отримали солодкі подарунки від Святого Миколая. 

По завершенню вистави виступила голова Шостого ААС, Олена Кузьмишина, яка привітала усіх із прийдешніми святами та подякувала героям вистави за неймовірні емоції та можливість поринути у новорічну святкову атмосферу.

У рамках вистави спільно з БФ «Волонтерський Дім»  організовано благодійний збір, у результаті якого спільними зусиллями було зібрано кошти на відновлення ментального здоровʼя дітей, постраждалих внаслідок російської агресії, у зимовому таборі в Закарпатті.

«Керівництво та колектив Шостого ААС щиро дякує усім присутнім та сподівається, що нам вдалось у такі складні часи створити святкову атмосферу та подарувати радість нашому підростаючому поколінню українців. Адже діти - це наше майбутнє», - заявили у суді.

Джерело фото: Шостий ААС

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