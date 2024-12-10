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Банки не повинні вимагати додаткових дозволів на розкриття інформації за кешбек та 1000 гривень зимової єПідтримки

14:08, 10 грудня 2024
Мінекономіки уточнило обсяг розкриття банківської таємниці від учасників зимової єПідтримки та Нацкешбеку.
Банки не повинні вимагати додаткових дозволів на розкриття інформації за кешбек та 1000 гривень зимової єПідтримки
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Міністерство економіки направило українським банкам роз’яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних під час реалізації державних програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек».

Програма «Зимова єПідтримка»

Кошти за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1000 гривень зараховуються на картку Національний кешбек, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

«Якщо громадянин не зацікавлений брати участь в програмі «Національний кешбек» і планує використати цю картку лише для отримання коштів за програмою «Зимова єПідтримка», банки не повинні вимагати згоду на розкриття інформації про транзакції з особистих рахунків чи інші персональні дані, які не стосуються безпосередньо виплати», — наголосили у Мінекономіки.

Закрити банківську картку Національний кешбек або відкликати наданий дозвіл громадяни можуть у будь-який момент. Для цього потрібно звернутись до підтримки банку.

У своєму листі Міністерство економіки звертається до банків щодо приведення своїх договорів з клієнтами та інших документів у відповідність до наданих роз’яснень.

Програма «Національний кешбек»

Для нарахування користувачу кешбеку 10% за купівлю українських товарів за програмою «Національний кешбек» уряд потребує даних виключно про транзакції, що стосуються купівлі чи повернення відповідних товарів. Це товари, які беруть участь в програмі, куплені в закладах торгівлі, що беруть участь в програмі.

«Дозвіл на передачу даних про транзакції за ці покупки учасник програми надає у разі зацікавленості брати в ній участь. Інформація про зазначені платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки.

Даних про інші транзакції для реалізації програми «Національний кешбек» уряд не потребує і не запитує від банків. Міністерство економіки в листі до банків наголошує на тому, що вимоги з боку банків про надання згоди на розкриття інших даних є недоцільними», — наголосили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що до програми Доступні ліки додали нові препарати та дозволили купувати ліки за кошти зимової єПідтримки.

Як відомо, з 4 грудня «Укрпошта» розпочала виплати 1000 гривень пенсіонерам та людям з інвалідністю за програмою «Зимова єПідтримка». Якщо оформити допомогу в «Укрпошті», витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.

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