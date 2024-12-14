У Києві відремонтували мечеть, яка постраждала під час ракетного обстрілу, фото

Мечеть була пошкоджена у вересні.

Джерело фото: amu.org.ua

У столиці відремонтували мечеть в ісламському культурному центрі «Асоціація мусульман України», яка зазнала пошкоджень внаслідок масованого ракетного удару, який завдала Росії у вересні.

Про це повідомляє Асоціація мусульман України.

«Ремонтні роботи у мечеті Асоціації мусульман України успішно завершені», – йдеться в повідомленні.

Як нагадали в асоціації, мечеть була пошкоджена 2 вересня, а жіноча зала була тимчасово закрита для відвідування мусульманками.

Джерело фото: amu.org.ua

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