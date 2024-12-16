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У Міноборони перевірять дані про знущання над військовими у 211 понтонно-мостовій бригаді

16:41, 16 грудня 2024
Головна інспекція Міноборони перевірить факти щодо ситуації у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.
У Міноборони перевірять дані про знущання над військовими у 211 понтонно-мостовій бригаді
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Головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання над військовослужбовцями у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, відповідне журналістське розслідування провела УП.

«Затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців – це неприйнятно на 3  році війни.  

Тому за моїм наказом негайно починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти викладені у статті «Української правди» щодо ситуації в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Ми також зʼясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей Військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше.

Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання», — наголосив міністр.

Умєров також анонсував презентацію проекту закону про Військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і «гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі».

Раніше у Генштабі відреагували на матеріал про знущання над військовослужбовцями.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

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ЗСУ військові армія військовослужбовці Міноборони Рустем Умєров

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