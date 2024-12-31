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Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 — ГУР, відео

09:54, 31 грудня 2024
Воїни ГУР вперше в історії знищили ворожий гелікоптер Мі-8 дроном Magura V5.
Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 — ГУР, відео
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Воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою ударного морського дрона Magura V5. 

Як розповіли у розвідці, це сталося 31 грудня під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму. Внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon було знищено російський гелікоптер Мі-8. 

Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

 

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рф ЗСУ Україна війна ГУР МО гелікоптер дрон

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