Практика судів
  1. В Україні

У Київській області внаслідок ракетної атаки частково зруйновано будинок, фото та відео

10:28, 31 грудня 2024
Через обстріл є постраждала жінка.
У Київській області внаслідок ракетної атаки частково зруйновано будинок, фото та відео
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області внаслідок російської ракетної атаки частково зруйновано приватний будинок. Про це повідомили в ДСНС.

"В одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку", – повідомили рятувальники.

Київська ОВА поінформувала, що є одна потерпіла 1975 року народження. У жінки контузія та гостра реакція на стрес, медики надають їй допомогу. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС Київська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дисциплінарні інспектори почали розгляд скарг на суддів – під роздачу вже потрапили СБУ та НАБУ

Поки що інспектори Служби дисциплінарних інспекторів залишають скарги без розгляду.

Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Вирощування 27 рослин конопель для власного вживання з метою полегшення больового синдрому не є малозначним діянням – Верховний Суд

Засуджений не заперечував вирощування 27 рослин конопель за місцем свого проживання, однак зазначив, що їх вирощував для власного вживання з метою полегшення больового синдрому та набув медичного сорту.

Верховний Суд про особливості охорони культурної спадщини: баланс між правами забудовників і суспільними інтересами

Припинення будівництва багатоквартирного житлового будинку в охоронній зоні культурної спадщини – позиція Верховного Суду.

Створення Вищого адмінсуду, перевірка декларацій доброчесності суддів, зміни до КПК – очікувані реформи у 2025 році

Завдання для України щодо змін у судовій системі від ЄС – повний перелік на 2025 рік.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду