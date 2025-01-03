В Одесі через пральну машинку рознесло квартиру у п'ятиповерхівці – фото

Постраждало три квартири.

В Одесі внаслідок загоряння пральної машини виникла пожежа у 5-поверховому будинку. Постраждав 11-річний хлопчик.

Як повідомили у ДСНС України, сталося руйнування міжкімнатної перегородки, пошкодження стін у двох сусідніх квартирах.

Наразі фахівці з'ясовують причини надзвичайної ситуації.

Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям будинку, а дитину передали медикам.

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