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На Івано-Франківщині ексчиновник зробив із земельної ділянки сміттєзвалище — прокуратура, фото

22:37, 16 січня 2025
Екскерівник комунального підприємства заввдав шкоди довкіллю на понад 7 млн грн.
На Івано-Франківщині ексчиновник зробив із земельної ділянки сміттєзвалище — прокуратура, фото
Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура
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Колишньому керівнику комунального підприємства у Івано-Франківській області повідомлено про підозру у забрудненні земель, повідомляє обласна прокуратура.

Як встановило слідство, чоловік на посаді директора КП у період з 2021 по 2024 рік, порушив вимоги законодавства щодо охорони земель і поводження з відходами. Він не утилізував відходи, а незаконно звозив їх на земельну ділянку підприємства, перетворивши понад 3 га землі у Коломийському районі на полігон твердих побутових відходів.

Це призвело до забруднення ґрунтів, зокрема нітратами, та перевищення концентрацій небезпечних речовин у землі, завдавши довкіллю шкоди на понад 7 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо вжиття заходів для відшкодування завданої шкоди та захисту інтересів держави.

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прокуратура підозрюваний земля забруднення

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