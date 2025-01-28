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У центрі Києва демонтували пам'ятник Івану Павлову, фото

09:42, 28 січня 2025
Біля Олександрівської лікарні комунальники демонтували пам'ятник Івану Павлову.
У центрі Києва демонтували пам'ятник Івану Павлову, фото
Джерело фото: dtc.kyivcity.gov.ua
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У Печерському районі Києва біля Олександрівської лікарні комунальники демонтували пам'ятник російському фізіологу Івану Павлову. Про це повідомили у департаменті територіального контролю Києва.

Демонтаж відбуваються відповідно до рішення Київської міськради щодо переліку об’єктів, що підлягають усуненню з публічного простору міста Києва. Наразі демонтований пам’ятник зберігається на спеціальному майданчику для безхазяйного майна.

У подальшому він буде переданий до Державного музею авіації України імені О.К. Антонова, де вже зберігаються інші демонтовані об’єкти.

Як вказують у департаменті, з 2022 року комунальне підприємство «Київблагоустрій» вже демонтувало 59 об’єктів, включаючи пам’ятник Щорсу. Загалом, станом на кінець січня 2025 року, у Києві було прибрано 118 таких об’єктів.

Нагадаємо, удосконалена Павловська методика ізольованого шлуночка дозволила вперше встановити та описати фази виділення шлункового соку. Завдяки цьому Павлов зробив низку відкриттів у галузі вивчення травних рефлексів. Отже, Іван Павлов, по суті, наново створив сучасну фізіологію травлення.

Іван Павлов є лауреатом Нобелівської премії (1904 р.) в галузі фізіології та медицини «За праці по фізіології травлення, що розширили та змінили поняття життєво важливих аспектів цього питання».

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Київ Київрада

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