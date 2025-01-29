Адвоката з Хмельниччини підозрюють у спробі підкупу прокурора, фото

За даними слідства, адвокат намагався за $5 тисяч домовитись з прокурором про укладення угоди для підозрюваного.

Адвокату з Хмельниччини повідомили про підозру за спробу надання неправомірної вигоди службовій особі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За даними слідства, адвокат намагався за 5 тисяч доларів США домовитись з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону про укладення угоди про визнання винуватості для підозрюваного, яка передбачала покарання без позбавлення волі», - повідомили в ОГП.

Зазначається, що прокурор невідкладно повідомив про таку пропозицію керівництво і надалі діяв спільно із іншими правоохоронцями з метою документування злочину.

В ОГП вказують, що адвоката затримали в службовому кабінеті прокурора під час передачі частини обіцяної суми в $1,5 тисяч.

Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі триває встановлення всього кола причетних осіб.

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