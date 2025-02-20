Нацполіція розшукує осіб, які знають п’ятьох захисників, які загинули у протистоянні ворогу – фото

У поліції вказують, що на сьогодні вони можуть рахуватись серед зниклих безвісти осіб.

Джерело ілюстративного фото: Олена Бережна / Facebook

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Національною поліцією України проводяться заходи з розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

«Це – пʼять візуалізованих за допомогою комп’ютерних технологій зображень наших захисників, які загинули у протистоянні ворогу, боронячи нашу свободу та незалежність. На сьогодні вони можуть рахуватись серед зниклих безвісти осіб», - вказують у Нацполіції.

Громадян закликають уважно переглянути фотопортрети.

У випадку, якщо серед зображених впізнали когось зі своїх рідних або знайомих, які зникли безвісти через війну, або знаєте людей, які їх розшукують, закликають звертайтеся за телефонами:

(044) 256 12 64 або (044) 256 12 68 (Головне слідче управління Національної поліції України).

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