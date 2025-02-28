У Києві покарали водія маршрутки, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора — відео

У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.

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У Києві покарали водія маршрутного транспортного засобу, який проїхав перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. Відео з порушником було оприлюднено у мережі.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори встановили та розшукали порушника. З водієм провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Поліція закликала водіїв кермувати відповідально та дотримуватись ПДР.

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