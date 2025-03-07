У поліції Києва показали, як порушення ПДР може спричинити ДТП – відео

Обидва учасники ДТП порушили правила дорожнього руху, встановили патрульні.

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У Патрульній поліції Києві опублікували на відео приклад того, як порушення ПДР може спричинити ДТП.

Так, днями сталася дорожньо-транспортна пригоду за участю автомобілів Mercedes та Peugeot в Оболонському районі.

За попередньою інформацією патрульних, обидва водії порушили ПДР. Водій автомобіля Peugeot проїхав на заборонний сигнал світлофора, а керманич автівки Mercedes повертаючи ліворуч, не надав переваги в русі транспортному засобу Peugeot.

Відтак, інспектори склали на обох водіїв протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Надалі рішення по справі прийматиме суд.

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