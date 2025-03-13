У Києві затримали іноземця, який побив інспектора з паркування — відео

Чоловік побив інспектора, який хотів його оштрафувати.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному іноземцю в умисному нанесенні побоїв інспектору з паркування.

Як повідомила Київська міська прокуратура, під час складання інспектором протоколу за паркування на пішохідному переході, водій автомобіля Skoda Fabia напав на чоловіка, завдавши йому кілька ударів по обличчю та ображаючи словесно.

Після цього водій поїхав з місця конфлікту, однак згодом поліцейські його затримали.

У прокуратурі додали, що тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

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