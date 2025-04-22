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У Києві покарали водія BMW, який проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора — відео

23:54, 22 квітня 2025
У столиці притягли до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія BMW, який проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора — відео
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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, патрульні зупинили водія, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 (є) ПДР України, жовтий сигнал світлофора забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів.

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Національна поліція Київ

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