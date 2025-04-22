У Києві покарали водія BMW, який проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора — відео

У столиці притягли до відповідальності порушника ПДР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, патрульні зупинили водія, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 (є) ПДР України, жовтий сигнал світлофора забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.