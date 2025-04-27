У Києві оштрафували жінку, яка керувала електросамокатом у стані спʼяніння — відео

У поліції повідомили, що жінка була здивована, що керувати електросамокатом у стані алкогольного спʼяніння заборонено.

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У Києві поліцейські притягнули до відповідальності жінку, яка керувала електросамокатом у стані спʼяніння. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На водійку електросамокату винесли постанову за ст. 130 КУпАП.

«Київ. Ніч. Містянка поспішала кудись на електросамокаті, але не впоралася з керуванням і впала. На щастя, вона обійшлася без травм. Патрульні, які були поруч, підійшли, щоб переконатися, чи не потрібна їй допомога, і виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння», - повідомив він.

Білошицький зазначив, що жінка зізналася, що вживала алкоголь, але була здивована, що керувати електросамокатом у такому стані заборонено.

«Для тих, хто також не знає: це заборонено. Неважливо, чи керуєте ви автомобілем, електросамокатом, мотоциклом чи велосипедом — у стані сп’яніння водіння заборонено законом. Такі дії передбачають відповідальність та можуть стати причиною дуже небезпечних наслідків.

В даному випадку, штраф за керування електросамокатом у стані спʼяніння — 17000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік», - додав Білошицький.

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