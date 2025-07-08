Практика судів
  1. В Україні

У Житомирі сталася смертельна ДТП за участі правоохоронця, фото

19:19, 8 липня 2025
7 липня водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору.
У Житомирі сталася смертельна ДТП за участі правоохоронця, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру співробітнику правоохоронного органу Житомирщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що близько 1:20 ночі 7 липня у Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат – 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка.

«Унаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці. Інших потерпілих з численними травмами госпіталізовано до лікарні», - заявили у Бюро.

За результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння – рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Житомир ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу вже закрито – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що з 20 тисяч за підсумками якісного аудиту вже закрито 3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу.

В Україні є проблеми з вмотивованістю судових рішень про продовження строку дії запобіжних заходів – Верховний Суд

Як вирішити проблему, з огляду на те, що Верховний Суд не переглядає ухвали слідчих суддів, поки що незрозуміло.

Держоргани зобов’яжуть відповідати на запити лобістів і пропускати до будівель у спрощеному порядку – комітет рекомендував законопроект

Комітет правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроект щодо розширення прав лобістів, прийняття якого до 1 вересня вимагає Американська торговельна палата.

Ольга Стефанішина прокоментувала відео з TikTok Мін’юсту, де у працівників було її фото на заставці телефонів

Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що у TikTok вже з’явилося нове відео з новою заставкою на мобільних телефонах працівників Мін’юсту.

Міноборони розробило тест для військовослужбовців на сайті Армія+, які бажають перевестися до іншої бригади

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко вказала, що тепер дізнатися про можливість переведення можна через тест на сайті Армія+.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду