Сенатор Ліндсі Грем звинуватив Індію, Китай і Бразилію в причетності до атак на Київ

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що дешева російська нафта коштує життів мирних українців.

Американський сенатор Ліндсі Грем звинуватив Індію, Китай, Бразилію та інші країни, які купують російську нафту за зниженими цінами, у сприянні військовій агресії Росії проти України. Про це він заявив, коментуючи наслідки таких закупівель.

«Індія, Китай, Бразилія та інші країни, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту: що ви зараз думаєте про те, що ваші покупки призвели до загибелі невинних мирних жителів, включаючи дітей? Індія вже відчуває ціну підтримки Путіна. Інші країни незабаром також це відчують», – заявив Грем.

