У Сумах через російський удар пошкоджена будівля юстиції, фото

13:18, 2 вересня 2025
У будівлі працює Сумський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, а також розміщені раніше евакуйовані з-під постійних обстрілів Краснопільський та Білопільський відділи.
Фото: minjust.gov.ua
У Сумах через російський обстріл пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема приміщення юстиції. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

На щастя, обійшлося без жертв.

Зазначається, що у цій будівлі працює Сумський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, а також розміщені раніше евакуйовані з-під постійних обстрілів Краснопільський та Білопільський відділи.

«Символічно, що саме у День міста Суми тут заплановане весілля. Попри загрозу, молодята наполягають на проведенні церемонії саме у цьому закладі. Це ще одне підтвердження незламності українців, які продовжують будувати власне життя навіть у часи війни.

Попри пошкодження, в одному з кабінетів уже здійснюється прийом громадян», - зазначили у відомстві.

Фото: minjust.gov.ua

мінюст війна обстріл

