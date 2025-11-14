  1. В Україні

У Києві уламки російського «Іскандера» пошкодили посольство Азербайджану, відео наслідків

14:07, 14 листопада 2025
Через російський обстріл пошкоджено будівлю посольства Азербайджану.
У Києві уламки російського «Іскандера» пошкодили посольство Азербайджану, відео наслідків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок російської нічної атаки на Київ пошкоджень зазнала будівля посольства Азербайджану. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Будівля посольства пошкоджена уламками російської ракети «Іскандер».

Також у столиці зафіксовані руйнування в десятках житлових будинків.

«Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок», – наголосив Глава держави.

Президент також зазначив, що ворог бив і по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині.

«Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає», – резюмував він.

Володимир Зеленський додав, що провів розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він засудив російський удар по дипустанові.

«Дякую за підтримку та співчуття нашим людям. Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном», — вказав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]