У Києві уламки російського «Іскандера» пошкодили посольство Азербайджану, відео наслідків

Через російський обстріл пошкоджено будівлю посольства Азербайджану.

Унаслідок російської нічної атаки на Київ пошкоджень зазнала будівля посольства Азербайджану. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Будівля посольства пошкоджена уламками російської ракети «Іскандер».

Також у столиці зафіксовані руйнування в десятках житлових будинків.

«Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок», – наголосив Глава держави.

Президент також зазначив, що ворог бив і по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині.

«Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає», – резюмував він.

Володимир Зеленський додав, що провів розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він засудив російський удар по дипустанові.

«Дякую за підтримку та співчуття нашим людям. Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном», — вказав Президент.

