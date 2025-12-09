єДозвіл у Дія для бізнесу – як подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази

Послуга доступна онлайн на порталі Дія як самостійна опція.

Бізнесу в Україні стало легше подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) завдяки сервісу єДозвіл, повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області. Тепер послуга доступна на порталі Дія у розділі «Бізнесу» як окрема функція.

Щоб подати декларацію, потрібно:

Перейти на портал Дія за посиланням «Реєстрація декларації відповідності». Натиснути «Подати декларацію» та авторизуватися через КЕП або Дія.Підпис. Заповнити форму, вказавши дані про бізнес та об’єкт. Ознайомитися з декларацією та підписати її електронним підписом.

