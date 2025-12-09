  1. В Україні

«Туалетна схема» на 19,5 млн грн: ексзаступник голови КМДА Петро Оленич отримав підозру — ЗМІ

19:16, 9 грудня 2025
У НАБУ повідомили, що у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х.
«Туалетна схема» на 19,5 млн грн: ексзаступник голови КМДА Петро Оленич отримав підозру — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ і САП оголосили нові підозри в межах операції «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Йдеться про ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника, які вчинили замах на заволодіння двома земельними ділянками у столиці з використанням так званої «туалетної схеми». Про це повідомили у НАБУ.

За інформацією УНН, мова може йти про Петра Оленича.

У 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х.

Ці «об’єкти» потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування «будівель» та передачі цих ділянок у їхнє користування.

«Аби закріпити право на землю, підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих «туалетів», виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них.

Крім того, виплачували кошти невстановленим представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво», - заявили у НАБУ.

Співучасники оборудки вели детальний облік витрат: у відповідних таблицях фіксували джерела фінансування, суми та напрямки.

У Бюро додали, що сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві викрили масштабну корупційну схему за участі заступника голови КМДА Петра Оленича, заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексія Мушти та заступника директора КП «Спецжитлофонд» Юрія Леонова.  Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в столиці.

НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Таком ми писали, ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени МарченкоМихайла ТерентьєваПетра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти. Крім того, депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ КМДА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водив на підпитку: чоловік утримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконаннв рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]