«Туалетна схема» на 19,5 млн грн: ексзаступник голови КМДА Петро Оленич отримав підозру — ЗМІ

У НАБУ повідомили, що у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х.

НАБУ і САП оголосили нові підозри в межах операції «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Йдеться про ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника, які вчинили замах на заволодіння двома земельними ділянками у столиці з використанням так званої «туалетної схеми». Про це повідомили у НАБУ.

За інформацією УНН, мова може йти про Петра Оленича.

Ці «об’єкти» потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування «будівель» та передачі цих ділянок у їхнє користування.

«Аби закріпити право на землю, підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих «туалетів», виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них.

Крім того, виплачували кошти невстановленим представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво», - заявили у НАБУ.

Співучасники оборудки вели детальний облік витрат: у відповідних таблицях фіксували джерела фінансування, суми та напрямки.

У Бюро додали, що сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві викрили масштабну корупційну схему за участі заступника голови КМДА Петра Оленича, заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексія Мушти та заступника директора КП «Спецжитлофонд» Юрія Леонова. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в столиці.

НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Таком ми писали, ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени Марченко, Михайла Терентьєва, Петра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти. Крім того, депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень.

