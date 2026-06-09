У МВС анонсували нові санкції для порушників ПДР поки без бальних системи: що може змінитися

Глава МВС Ігор Клименко нагадав, що бальна система вже запроваджувалася раніше, але не отримала належної підтримки.

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Міністерство внутрішніх справ анонсує новий механізм відповідальності за порушення правил дорожнього руху, однак наразі не йдеться про запровадження бальної системи. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко журналістам.

Міністр нагадав, що бальна система вже запроваджувалася раніше, але не отримала належної підтримки.

Наразі, як пояснив Клименко, обговорюється інший підхід. Зокрема, розглядається можливість застосування додаткових санкцій до водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Наприклад, після певної кількості зафіксованих порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів для отримання права керування транспортом.

Очільник МВС зазначив, що бальна система потребує відповідної інфраструктури.

За словами Клименка, МВС спільно з Національною поліцією, народними депутатами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами.

«Судово-юридична газета» звертала увагу, що Лише з початку 2026 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень зафіксовано понад 20 тисяч постанов за ст. 122 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості та інші порушення у сфері дорожнього руху ). Водночас близько 2,5 тисячі проваджень були закриті у зв’язку зі спливом строків притягнення до відповідальності, передбачених ст. 38 КУпАП. Ще понад 6 тисяч справ були закриті у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Також частина матеріалів, зокрема понад 3 тисячі справ, була об’єднана в одне провадження. Ще частина матеріалів поверталася судами для доопрацювання та усунення недоліків у протоколах і постановах.

Ця практика свідчить про те, що значна частина справ проходить додаткові процедурні етапи — від повернення матеріалів до повторного оформлення. У результаті це нерідко впливає на строки розгляду і може призводити до втрати можливості притягнення особи до відповідальності через їх сплив.

Водночас штрафи у сфері порушення правил дорожнього руху в Україні встановлюються Кодексом України про адміністративні правопорушення і варіюються залежно від виду та тяжкості порушення.

Загалом адміністративні санкції за порушення ПДР становлять від 340 грн до 51 000 грн.

Мінімальні штрафи застосовуються за базові порушення, зокрема технічний стан транспортного засобу або окремі незначні порушення правил дорожнього руху. Натомість максимальні санкції передбачені, зокрема, за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та повторні правопорушення, які можуть супроводжуватися додатковими обмеженнями, зокрема позбавленням права керування транспортними засобами.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність як превентивний інструмент, покликаний запобігати більш серйозним наслідкам. Однак на практиці штрафи в розмірі 340 грн за окремі порушення ПДР можуть не виконувати достатньої стримувальної функції.

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