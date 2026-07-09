Свідки при посвідченні заповіту: коли їхня участь обов’язкова та хто може ними бути
Під час посвідчення заповіту присутність свідків не є обов’язковою у кожному випадку. Заповідач має право запросити свідків за власним бажанням, однак закон визначає ситуації, коли їх участь є необхідною умовою для посвідчення документа.
У яких випадках потрібні свідки
Участь щонайменше двох свідків є обов’язковою, якщо заповідач через фізичні вади не може самостійно прочитати текст заповіту.
Також свідки мають бути присутніми, якщо заповіт посвідчує не нотаріус, а інша посадова чи службова особа у випадках, передбачених статтею 1252 Цивільного кодексу України.
Зокрема, йдеться про посвідчення заповіту:
- у лікарнях, госпіталях, будинках для людей похилого віку або осіб з інвалідністю;
- під час перебування у пошукових чи інших експедиціях;
- в інших випадках, визначених законом.
Хто може бути свідком при посвідченні заповіту
Свідком може бути лише особа з повною цивільною дієздатністю.
Водночас закон встановлює обмеження щодо осіб, які не можуть бути свідками. До них належать:
- нотаріус або інша посадова чи службова особа, яка посвідчує заповіт;
- спадкоємці, зазначені у заповіті;
- члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;
- особи, які не мають можливості прочитати або підписати заповіт.
Які дії виконують свідки
Свідки, у присутності яких посвідчується заповіт, мають підтвердити процедуру його оформлення. Вони зачитують текст заповіту вголос та ставлять на ньому свої підписи. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правничої допомоги.
Крім того, до тексту заповіту обов’язково вносяться відомості про кожного свідка: його прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце проживання, а також реквізити паспорта чи іншого документа, що підтверджує особу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.