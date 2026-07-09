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Свідки при посвідченні заповіту: коли їхня участь обов’язкова та хто може ними бути

13:38, 9 липня 2026
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Свідки при посвідченні заповіту можуть бути залучені за бажанням заповідача, але в окремих випадках їхня присутність є обов’язковою умовою дійсності процедури.
Свідки при посвідченні заповіту: коли їхня участь обов’язкова та хто може ними бути
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Під час посвідчення заповіту присутність свідків не є обов’язковою у кожному випадку. Заповідач має право запросити свідків за власним бажанням, однак закон визначає ситуації, коли їх участь є необхідною умовою для посвідчення документа.

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У яких випадках потрібні свідки

Участь щонайменше двох свідків є обов’язковою, якщо заповідач через фізичні вади не може самостійно прочитати текст заповіту.

Також свідки мають бути присутніми, якщо заповіт посвідчує не нотаріус, а інша посадова чи службова особа у випадках, передбачених статтею 1252 Цивільного кодексу України.

Зокрема, йдеться про посвідчення заповіту:

  • у лікарнях, госпіталях, будинках для людей похилого віку або осіб з інвалідністю;
  • під час перебування у пошукових чи інших експедиціях;
  • в інших випадках, визначених законом.

Хто може бути свідком при посвідченні заповіту

Свідком може бути лише особа з повною цивільною дієздатністю.

Водночас закон встановлює обмеження щодо осіб, які не можуть бути свідками. До них належать:

  • нотаріус або інша посадова чи службова особа, яка посвідчує заповіт;
  • спадкоємці, зазначені у заповіті;
  • члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;
  • особи, які не мають можливості прочитати або підписати заповіт.

Які дії виконують свідки

Свідки, у присутності яких посвідчується заповіт, мають підтвердити процедуру його оформлення. Вони зачитують текст заповіту вголос та ставлять на ньому свої підписи. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правничої допомоги.

Крім того, до тексту заповіту обов’язково вносяться відомості про кожного свідка: його прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце проживання, а також реквізити паспорта чи іншого документа, що підтверджує особу.

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