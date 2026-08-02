Підприємцям, які втратили бізнес через війну, пропонують скасувати податки – що відомо про нову ініціативу

До Кабміну звернулися із закликом списати податкові борги, штрафи та пеню підприємцям, які втратили бізнес через бойові дії або окупацію.

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На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом повністю або максимально звільнити від податків підприємців, які втратили майно через російську агресію. Автор звернення наголошує, що бізнес, який був знищений, пошкоджений або розграбований, роками не отримує компенсації, однак податкові зобов’язання перед державою залишаються.

Автор петиції заявляє про несправедливість чинної ситуації

У петиції зазначається, що проблема стосується підприємців, які втратили майно, товари, обладнання, виробничі чи складські приміщення внаслідок бойових дій, тимчасової окупації, обстрілів, руйнування або розграбування російськими військовими та іншими особами під час окупації.

Автор наголошує, що таке звільнення має діяти до моменту виплати підприємцю справедливої компенсації за завдані збитки або фактичного відновлення державою втраченого майна.

У документі підкреслюється, що ця проблема не обмежується окремими областями, а стосується всіх підприємців України, чиє майно перебувало на територіях бойових дій або тимчасової окупації.

Особистий приклад підприємця з Ізюма

Автор петиції №41/010428-26еп повідомляє, що особисто постраждав у місті Ізюм Харківської області, яке перебувало під російською окупацією та було зоною активних бойових дій.

За його словами, майно і товари, за рахунок яких він здійснював підприємницьку діяльність та забезпечував свою сім’ю, були втрачені внаслідок російської агресії. За цими фактами триває кримінальне провадження, однак компенсацію за втрачене майно, дієву допомогу для відновлення бізнесу чи іншу належну підтримку він досі не отримав.

Крім того, автор зазначає, що з 2023 року не отримує навіть виплати як внутрішньо переміщена особа.

На його думку, людина, яка роками працювала, сплачувала податки, утримувала сім’ю та робила внесок в економіку держави, після втрати всього через російську агресію фактично залишається сам на сам зі своїми проблемами.

Які зміни пропонують

У петиції Кабінет Міністрів України просять розробити та внести до Верховної Ради законопроєкт про повне або максимально можливе звільнення від податків, зборів та обов’язкових платежів фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, майно яких було знищене, пошкоджене або розграбоване внаслідок бойових дій чи тимчасової окупації.

Також пропонується передбачити, що таке звільнення діятиме з моменту втрати підприємцем майна або припинення ним діяльності через російську агресію і до моменту виплати повної та справедливої компенсації.

Окремо автор просить передбачити списання податкового боргу, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, які виникли після втрати майна або можливості вести господарську діяльність через бойові дії чи окупацію.

Ще які ініціативи містить петиція

Серед інших пропозицій — зупинення примусового стягнення податкової заборгованості, арешту рахунків і майна, а також застосування інших обмежень до постраждалих підприємців.

Також пропонується визначити, що право на відповідні пільги може підтверджуватися відомостями про кримінальне провадження, актами обстеження, матеріалами фото- та відеофіксації, документами органів державної влади, місцевого самоврядування, військових адміністрацій або іншими належними доказами.

Автор звернення просить не обмежувати дію таких пільг окремими областями, а поширити їх на всіх підприємців, майно яких знаходилося на територіях бойових дій або тимчасової окупації.

Крім того, у разі звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати єдиного соціального внеску пропонується забезпечити зарахування цього періоду до страхового стажу за рахунок держави, щоб така пільга не призводила до втрати пенсійних та інших соціальних прав.

Останньою пропозицією є розроблення та затвердження окремої державної програми компенсації та відновлення діяльності підприємців, які втратили бізнес унаслідок російської агресії.

У петиції зазначається, що поки держава не змогла компенсувати постраждалим підприємцям втрачене майно, вона щонайменше повинна припинити вимагати від них сплату податків та застосовувати фінансові санкції до моменту відшкодування завданих збитків.

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