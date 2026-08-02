Пенсіонери ризикують втратити частину виплат: кого це стосується

Після виходу на пенсію українці можуть офіційно працевлаштуватися, однак у такому разі для них змінюються правила нарахування окремих виплат.

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Після виходу на пенсію чимало українців продовжують працювати офіційно. У зв’язку з цим виникає запитання, чи впливає працевлаштування на розмір пенсії, право на доплати та можливість її перерахунку. Розповідаємо, що змінюється для працюючих пенсіонерів і які особливості варто враховувати.

Як працевлаштування впливає на пенсію

Українське законодавство дозволяє пенсіонерам офіційно працювати після виходу на заслужений відпочинок. Сам факт працевлаштування не є підставою для припинення виплати пенсії — працюючі пенсіонери й надалі отримують пенсійне забезпечення та беруть участь у щорічній індексації.

Водночас окремі надбавки, підвищення та доплати законодавство передбачає лише для непрацюючих пенсіонерів. Тому після офіційного працевлаштування право на такі виплати може бути втрачено. Крім того, деякі види перерахунку пенсії проводяться лише після звільнення або за спеціальними правилами.

Які переваги має офіційне працевлаштування

Попри можливе припинення окремих доплат, офіційна робота має низку переваг. За працевлаштованого пенсіонера роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ), завдяки чому людина продовжує набувати страховий стаж.

Після двох років офіційної роботи Пенсійний фонд може здійснити перерахунок пенсії з урахуванням додатково набутого страхового стажу. У визначених законом випадках під час такого перерахунку також може враховуватися заробітна плата, отримана після призначення пенсії.

Чи варто відкладати оформлення пенсії

Якщо після досягнення пенсійного віку людина не оформлює пенсію одразу, а відкладає її призначення, це може вплинути на майбутній розмір виплат.

За кожен повний місяць відтермінування призначення пенсії, але не більш як протягом п’яти років, її розмір збільшується на 0,5%. Якщо ж людина відкладає вихід на пенсію більш ніж на п’ять років, надбавка становитиме вже 0,75% за кожен повний місяць такого відтермінування.

Водночас варто пам’ятати, що протягом усього періоду відкладення пенсія не виплачується. Тому перед ухваленням такого рішення доцільно зважити, чи компенсує майбутнє підвищення суму коштів, які не будуть отримані за час відтермінування.

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