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В Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ: Михайло Драпатий привітав захисників неба

09:24, 2 серпня 2026
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День Повітряних Сил ЗСУ у 2026 році відзначають 2 серпня.
В Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ: Михайло Драпатий привітав захисників неба
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У неділю, 2 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України — професійне свято військовослужбовців, які захищають повітряний простір країни, відбивають повітряні атаки та виконують бойові завдання. Свято традиційно припадає на першу неділю серпня.

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Історія української військової авіації бере свій початок у період Української Народної Республіки. У 1917–1921 роках були створені перші українські авіаційні підрозділи. У радянські часи українські льотчики проходили службу у складі Військово-повітряних сил СРСР.

Після здобуття незалежності Україна розпочала формування власних Повітряних сил. Указом Президента від 2 серпня 1997 року було засновано День Військово-повітряних сил України, який спочатку відзначали 1 серпня.

У 2004 році Військово-повітряні сили та Війська протиповітряної оборони об’єднали в єдиний вид Збройних сил — Повітряні сили ЗСУ. Згодом, указом Президента №579/2007 від 27 червня 2007 року, датою святкування визначили першу неділю серпня.

Сьогодні Повітряні сили ЗСУ об’єднують винищувальну, бомбардувальну, штурмову та розвідувальну авіацію, а також зенітні ракетні й радіотехнічні війська. Саме вони забезпечують захист українського неба, протидіють повітряним загрозам і виконують ключові завдання з оборони держави.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий привітав військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ з професійним святом.

Він наголосив, що саме Повітряні сили зірвали плани російських військ щодо здобуття панування в повітрі, гідно прийняли перший удар повномасштабного вторгнення, вистояли та зміцнили свої спроможності.

Головнокомандувач висловив подяку льотчикам, зенітникам, фахівцям безпілотних систем, радіотехнічних військ, зв’язківцям, інженерам, авіатехнікам та всьому особовому складу, який щодня захищає українське небо та знищує російського агресора. Він зазначив, що за кожною збитою повітряною ціллю та кожним врятованим життям стоять професіоналізм, витримка, майстерність і самовідданість українських воїнів.

Михайло Драпатий також відзначив вагомий внесок військовослужбовців Повітряних сил у захист держави, вшанував пам’ять загиблих захисників українського неба та побажав особовому складу міцного здоров’я, незламної сили духу й надійного бойового братерства.

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