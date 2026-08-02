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Податкова відпустка для ФОП: через яку помилку можна втратити право на пільгу

10:19, 2 серпня 2026
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ФОП І та ІІ груп без найманих працівників можуть скористатися податковою відпусткою та не сплачувати єдиний податок і військовий збір протягом одного календарного місяця на рік.
Податкова відпустка для ФОП: через яку помилку можна втратити право на пільгу
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Фізичні особи — підприємці І та ІІ груп єдиного податку, які працюють без найманих працівників, можуть скористатися правом на податкову відпустку. Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Київській області.

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Відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України, такі підприємці можуть бути звільнені від сплати єдиного податку протягом одного повного календарного місяця на рік.

У ДПС звернули увагу, що податкова відпустка надається лише на повний календарний місяць — з першого до останнього числа. Якщо у заяві буде зазначено лише частину місяця, звільнення від сплати єдиного податку не застосовуватиметься, а податок доведеться сплатити у загальному порядку. Скористатися цим правом можна лише один раз протягом року.

Податкова служба також наголосила, що податкова відпустка не поширюється на платників єдиного податку ІІІ та IV груп, а також на підприємців І та ІІ груп, які використовують працю найманих працівників. У таких випадках вважається, що господарська діяльність триває, тому підстав для звільнення від сплати податку немає.

Однією з обов’язкових умов є повна відсутність господарської діяльності під час податкової відпустки. Якщо в цей період підприємець отримує дохід або здійснює операції з постачання товарів чи послуг, він втрачає право на звільнення від сплати єдиного податку, а податкові зобов’язання нараховуються у повному обсязі.

Крім того, відповідно до підпункту 1.13 пункту 16¹ підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу, підприємці І та ІІ груп без найманих працівників також звільняються від сплати військового збору на період податкової відпустки — протягом одного календарного місяця на рік.

Для оформлення податкової відпустки необхідно подати до контролюючого органу заяву у довільній формі відповідно до підпункту 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 Податкового кодексу України. У ДПС рекомендують подавати таку заяву до початку відпустки, щоб уникнути порушення строків сплати податкових зобов’язань.

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