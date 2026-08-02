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До укриття — лише найнеобхідніше: як правильно зібрати тривожну валізу

10:55, 2 серпня 2026
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Під час повітряної тривоги важливо мати заздалегідь підготовлений рюкзак із документами, ліками, водою та іншими найнеобхіднішими речами для укриття.
До укриття — лише найнеобхідніше: як правильно зібрати тривожну валізу
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На початку повномасштабного вторгнення багато українців спускалися в укриття з великими рюкзаками. Люди брали кілька літрів води, запаси їжі на кілька днів, ковдри, змінний одяг, десятки дрібних речей «про всяк випадок». Це було зрозуміло: ніхто не знав, скільки триватимуть обстріли і коли можна буде повернутися додому.

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На п’ятий рік війни ситуація змінилася. Більшість повітряних тривог тривають від кількох десятків хвилин до кількох годин, тому головне правило сьогодні — не набрати якомога більше речей, а взяти лише те, що справді знадобиться і не заважатиме швидко дістатися укриття.

Фахівці радять підготувати невеликий рюкзак або сумку, яка постійно стоятиме біля виходу з квартири. Вона має бути легкою, щоб її можна було взяти за кілька секунд.

Що варто покласти до такого рюкзака:

  • документи або їх копії у водонепроникному пакеті (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей);
  • павербанк і зарядний кабель до телефону;
  • повністю заряджений мобільний телефон;
  • невелику пляшку питної води (0,5–1 літр);
  • легкий перекус, який довго зберігається (батончик, печиво, горіхи, сухофрукти);
  • необхідні ліки, які людина приймає постійно;
  • мінімальний набір для дітей або домашніх тварин, якщо вони є;
  • ліхтарик із запасними батарейками або акумуляторний;
  • вологі серветки, паперові хустинки, антисептик;
  • невелику суму готівки та банківські картки;
  • запасний комплект ключів.

Що вже не варто носити із собою

Досвід останніх років показав, що немає потреби щоразу брати кілька ковдр (достатньо одну) великий запас продуктів, каструлі, посуд, важкі пляшки води чи змінний одяг на кілька днів. Такі речі лише сповільнюють евакуацію та створюють незручності в укритті.

Раз на кілька місяців варто переглянути свою тривожну валізу: зарядити павербанк, замінити прострочені ліки, перевірити термін придатності продуктів і переконатися, що документи та зарядні кабелі залишаються на місці.

Під час повітряної тривоги не варто витрачати дорогоцінні хвилини на пошуки «ідеального набору». Якщо рюкзак уже зібраний, а телефон заряджений, найкраще рішення — якнайшвидше пройти до найближчого укриття. Саме швидкість реагування значно важливіша за кількість речей, які людина бере із собою.

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Україна повітряна тривога укриття

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