Правила дорожнього руху забороняють виїжджати на перехрестя під час затору навіть на зелений сигнал світлофора, а за порушення передбачено штраф.

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Зелений сигнал світлофора не завжди означає, що водій може продовжити рух. У деяких випадках виїзд на перехрестя заборонений, а порушення цієї вимоги загрожує штрафом.

Пункт 16.4 Правил дорожнього руху забороняє виїжджати на будь-яке перехрестя, якщо попереду утворився затор. Тобто навіть якщо світлофор показує зелений сигнал, водій повинен оцінити дорожню ситуацію. Якщо через затор автомобіль не зможе залишити перехрестя, починати рух заборонено.

Якщо водій виїде на перехрестя, коли попереду немає місця для подальшого руху, після зміни сигналу світлофора його автомобіль може залишитися на перехресті та перешкоджати руху транспорту, який отримав зелений сигнал. Через це на перехрестях виникають затори, а інколи рух блокується одразу в кількох напрямках.

Саме тому перед виїздом водієві необхідно переконатися, що він зможе безперешкодно завершити проїзд перехрестя.

Порушення правил проїзду перехресть тягне за собою адміністративну відповідальність. Відповідно до частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, коли водіям дозволено подавати звуковий сигнал.

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