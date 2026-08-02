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Зимовий час 2026: коли переводити годинники та чи буде перехід цієї осені

13:55, 2 серпня 2026
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Восени 2026 року українцям, імовірно, знову доведеться переводити годинники, адже закон про скасування сезонної зміни часу досі не набув чинності.
Зимовий час 2026: коли переводити годинники та чи буде перехід цієї осені
фото: Depositphotos
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Україна продовжує жити за системою сезонного переведення годинників. Навесні 2026 року країна вже перейшла на літній час, а восени українців, якщо законодавство не зміниться, знову очікує повернення на зимовий час.

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У ніч на 29 березня 2026 року стрілки годинників було переведено на одну годину вперед. Наступною зміною стане осінній перехід на зимовий час.

Практика сезонної зміни часу діє в Україні вже понад чотири десятиліття. Вона була запроваджена ще у 1981 році за часів СРСР, а після проголошення незалежності порядок переходу на літній і зимовий час закріпили постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року. Відтоді годинники традиційно переводять в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Водночас питання скасування сезонного переведення часу залишається невирішеним. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», який передбачає відмову від переведення годинників. Після ухвалення документ підписав Голова Верховної Ради, а 21 серпня 2024 року його передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. 

Однак станом на сьогодні закон так і не набув чинності, оскільки Президент його не підписав. Тому чинний порядок сезонного переведення часу продовжує діяти.

Якщо до осені законодавство не зміниться, наступний перехід на зимовий час відбудеться в ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року. О 04:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад — до 03:00.

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закон Україна

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