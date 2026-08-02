Чи заборонять намети та матраци в метро Києва під час тривог: які штрафи пропонували та чи дозволяє це закон

У Києві пропонували заборонити намети, матраци та надувні ліжка в метро під час повітряних тривог, а також запровадити штраф у 5 тисяч гривень.

фото: Телеграф

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На початку червня у Києві виникла дискусія щодо використання туристичних наметів та інших великогабаритних засобів для відпочинку на станціях метро, які під час повітряних тривог працюють як укриття.

Частина киян висловила думку, що намети, надувні ліжка та великі матраци займають значну частину простору, через що іншим людям стає складніше розміститися в укритті.

На тлі цих обговорень на сайті Київської міської ради зареєстрували петицію №14277 із пропозицією заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок, великих матраців та інших громіздких засобів для сну на станціях столичного метро під час повітряних тривог. Втім, ініціатива не отримала необхідної підтримки.

Авторка звернення зазначала, що площа, яку займає один намет або великий матрац, могла б використовуватися значно ефективніше. За її словами, замість однієї-двох осіб там могли б розміститися від чотирьох до десяти людей. На її переконання, через це літні люди, вагітні жінки, сім’ї з дітьми та інші відвідувачі укриття нерідко змушені сидіти на сходах, у переходах або біля входу до станції.

У петиції пропонувалося запровадити офіційну заборону на використання туристичних наметів, надувних ліжок, матраців та інших великогабаритних конструкцій, які обмежують вільний простір платформ і проходів. Крім того, авторка виступала за встановлення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 5 тисяч гривень із конфіскацією такого майна, а також за надання працівникам поліції та черговим по станціях повноважень контролювати дотримання цих вимог, вимагати прибрати конструкції та складати адміністративні матеріали щодо порушників.

Водночас була зареєстрована й альтернативна петиція, яка також не набрала достатньої кількості голосів — її підтримали лише 592 особи. Її автор закликав не запроваджувати повну заборону, а врегулювати порядок використання наметів і засобів для сну в метро, насамперед для сімей із дітьми, людей з інвалідністю та літніх громадян.

Зокрема, пропонувалося встановити чіткі правила розміщення таких конструкцій: визначити максимально допустимі розміри, заборонити їх встановлення на шляхах евакуації, сходах ескалаторів та в місцях інтенсивного руху пасажирів, а також, за можливості, облаштувати окремі зони для родин із дітьми.

Раніше в КП «Київський метрополітен» наголошували, що особисті речі громадян під час перебування в укритті не повинні перешкоджати вільному пересуванню людей, роботі станції чи використанню евакуаційних шляхів. На підприємстві також закликали відвідувачів укриттів дотримуватися взаємної поваги, відповідально ставитися до використання спільного простору та враховувати потреби інших людей.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, чи насправді у метро можна з матрацом та наметом. В українському законодавстві відсутня пряма норма, яка б окремо дозволяла або забороняла використання туристичних наметів чи матраців у метрополітені під час повітряної тривоги. Водночас правовий режим перебування в укриттях та захисних спорудах визначається комплексом нормативних актів, зокрема Постановою Кабінету Міністрів України №138 від 10 березня 2017 року «Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту», а також Законом України «Про цивільний захист населення».

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