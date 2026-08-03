Жінка з Миколаївщини стала рекордсменкою серед боржників за комуналку – 15 справ за рік

Жінка 1952 року народження отримала 15 нових проваджень за рік за борги зі світла.

Фото: Наталія Слінкіна

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цього року через заборгованість за житлово-комунальні послуги відкрили 108 561 виконавче провадження. Близько 65% із них залишаються відкритими та не погашеними — це 70 206 справ.

За інформацією Опендатабот, саме ці провадження становлять 9% від усіх боргів за комунальні послуги, які наразі містяться в Єдиному реєстрі боржників.

Загалом у Реєстрі перебуває 829 768 боргів за комунальні послуги. При цьому 62% із них уже завершені. Однак це не завжди означає, що заборгованість погашена — виконавці можуть завершити провадження через неможливість стягнення або з інших причин. У таких випадках записи про борги продовжують залишатися у реєстрі.

Окремі комунальні борги можуть залишатися відкритими роками. Найстаріші відкриті виконавчі провадження перебувають у Реєстрі вже понад 9 років. Один з них відкритий на жінку з Чернігівщини через заборгованість за теплопостачання, інший — за водопостачання та водовідведення чоловіка зі Львівщини.

Найбільше нових боргів за комуналку цього року на:

Харківщині — 22 171, або 20% від усіх нових справ.

Дніпропетровщині — 19 636 проваджень (18%).

Миколаївщині — 12 841 провадження (12%).

Найчастіше українці накопичують борги за теплопостачання — такі провадження становлять 43% від усіх нових справ у 2026 році. Ще 18% припадає на борги за водопостачання. Далі — житлове обслуговування (12%), газопостачання (11%) та енергопостачання (9%).

Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46–60 років — 35% усіх нових проваджень. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36–45 років (24%).

Найбільшу кількість нових проваджень протягом року отримала жінка 1952 року народження з Миколаївської області — 15 справ, усі вони стосувалися боргів за електропостачання. Пʼять проваджень уже завершені, однак записи про них досі залишаються у Реєстрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.