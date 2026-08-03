Штрафи ТЦК можна сплатити онлайн зі знижкою 50%: як це зробити через Резерв+

Подати заяву, підписати документи та сплатити штраф можна без особистого відвідування ТЦК, а протягом 20 днів діє знижка 50%.

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Військовозобов’язані, які допустили окремі порушення правил військового обліку, можуть подати заяву про визнання порушення та сплатити адміністративний штраф без особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для цього у застосунку «Резерв+» доступний спеціальний сервіс, який дає змогу оформити заяву, підписати її через «Дію» та після винесення постанови сплатити штраф онлайн. Водночас закон передбачає пільговий період, протягом якого штраф можна сплатити зі знижкою 50%.

Які штрафи можна сплатити онлайн у «Резерв+»

У застосунку «Резерв+» доступна онлайн-сплата штрафів за порушення правил військового обліку, якщо вони виникли з таких причин:

неявка за повісткою;

непостановка на військовий облік за новою адресою;

непроходження або відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

непостановка на військовий облік за місцем перебування як внутрішньо переміщена особа (ВПО);

непостановка на військовий облік;

непостановка на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

неперебування на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

ненадання під час мобілізації майна (будівель, споруд або транспортних засобів) у випадках, передбачених законодавством.

Як сплатити штраф через застосунок «Резерв+»

У ТЦК наголошують: для сплати штрафу необхідно виконати кілька послідовних кроків:

Відкрити Google Play або App Store та перевірити, чи встановлена остання версія застосунку «Резерв+». Якщо доступне оновлення, його необхідно встановити. Перейти до розділу «Сервіси» та обрати пункт «Штрафи». Натиснути «Почати», після чого оновити сторінку, провівши пальцем вниз. Далі потрібно обрати зі списку відповідне порушення та натиснути «Створити заяву». Перевірити правильність усіх даних у заяві та натиснути «Підтвердити». Натиснути «Підписати» і перейти до застосунку «Дія», щоб підписати заяву за допомогою Дія.Підпису. Дочекатися розгляду заяви та її підписання начальником ТЦК та СП. Після отримання постанови про адміністративне правопорушення натиснути «Сплатити» та обрати опцію «Сплатити онлайн».

Який строк для сплати штрафу та скільки доведеться заплатити

Після підписання постанови про адміністративне правопорушення починає діяти 20-денний пільговий період.

Якщо штраф буде сплачено протягом цього строку, його розмір становитиме 8 500 гривень, що дорівнює 50% від повної суми.

Починаючи з 21-го дня після підписання постанови, необхідно сплатити повний штраф у розмірі 17 000 гривень.

Якщо штраф не буде сплачено у визначений законом строк, матеріали передаються до органів державної виконавчої служби для примусового стягнення. У такому випадку сума стягнення становитиме 34 000 гривень.

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