Коли товари можна повернути в Україну без сплати мита: головні умови реімпорту

Режим реімпорту дозволяє повернути окремі товари в Україну без сплати митних платежів, однак для цього потрібно виконати низку вимог законодавства.

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Повернення товарів, які раніше були вивезені за межі України, не завжди означає повторне проходження повної митної процедури та сплату митних платежів.

У низці випадків законодавство дозволяє скористатися митним режимом реімпорту, який дає змогу повернути такі товари у вільний обіг на території України на пільгових умовах. Водночас для цього необхідно дотриматися встановлених строків, підтвердити походження товарів та виконати низку інших вимог, передбачених Митним кодексом України. Про особливості застосування цього режиму нагадали у Харківській митниці.

Що таке митний режим реімпорту

Правові засади застосування митного режиму реімпорту визначені главою 14 Митного кодексу України, зокрема статтями 77, 78 та 80.

Відповідно до статті 77 Митного кодексу України, реімпорт — це митний режим, за яким товари, що раніше були вивезені за межі митної території України, повертаються та випускаються у вільний обіг без сплати митних платежів і без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

При цьому товари можуть бути ввезені безпосередньо з-за кордону, перебувати під митним контролем або бути поміщеними в інший митний режим до оформлення реімпорту.

Які товари можна помістити у режим реімпорту

Згідно зі статтею 78 Митного кодексу України, режим реімпорту може застосовуватися до товарів, які раніше були вивезені з України в одному з таких митних режимів:

тимчасове вивезення — якщо товари повертаються до завершення встановленого строку та перебувають у тому самому стані, в якому були вивезені, за винятком природного зносу або змін, що виникли під час транспортування чи зберігання;

переробка за межами митної території України — якщо товари повертаються у первісному стані до завершення строку дії цього митного режиму;

експорт (остаточне вивезення) — якщо товари повертаються експортеру через невиконання або неналежне виконання умов зовнішньоекономічного договору чи з інших обставин, що перешкодили виконанню договору.

У разі повернення товарів після експорту повинні бути виконані додаткові умови:

товари мають бути повернуті не пізніше ніж через шість місяців із дати експорту;

вони повинні зберегти свій початковий стан, за винятком природних змін, що могли виникнути під час транспортування, зберігання або експлуатації, якщо саме під час експлуатації були виявлені їхні недоліки.

У яких випадках реімпорт також можливий

У митниці звернули увагу, що товари можуть бути поміщені в режим реімпорту навіть у низці особливих випадків.

Зокрема, це можливо, якщо за межами України щодо товарів проводилися роботи із забезпечення їх збереження, технічного обслуговування або ремонту, за умови, що така необхідність виникла вже під час перебування товарів за кордоном.

Також режим реімпорту може застосовуватися, якщо стан товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, але такі обставини мають бути належним чином офіційно підтверджені.

Крім того, законодавство допускає реімпорт не всієї експортованої партії, а лише її частини.

Які вимоги необхідно виконати для оформлення реімпорту

Для поміщення товарів у митний режим реімпорту особа, відповідальна за їх оформлення, повинна:

дотриматися встановлених законодавством строків повернення товарів;

подати до митного органу необхідний пакет документів;

надати документи та відомості, які дають змогу ідентифікувати товари.

Який статус мають товари після реімпорту

Порядок визначення статусу товарів після їх повернення регулюється статтею 80 Митного кодексу України.

Так, українські товари, які повертаються на митну територію України в режимі реімпорту, зберігають статус українських товарів.

Водночас іноземні товари, які були реімпортовані після експорту відповідно до пункту 3 частини другої статті 78 Митного кодексу України, після випуску у вільний обіг набувають статусу українських товарів.

Офіційним підтвердженням українського статусу таких товарів є митна декларація, за якою вони були випущені у вільний обіг.

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