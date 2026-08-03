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Пенсійний фонд не зараховує закордонний стаж: чому українці роками чекають на пенсію та як вирішити проблему

13:29, 3 серпня 2026
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Роки офіційної роботи закордоном можуть зарахувати до страхового стажу для призначення пенсії в Україні, але лише за наявності належно оформлених підтвердних документів.
Пенсійний фонд не зараховує закордонний стаж: чому українці роками чекають на пенсію та як вирішити проблему
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Українці, які офіційно працювали за кордоном, можуть зарахувати цей період до страхового стажу для призначення пенсії в Україні. Однак для цього необхідно надати підтвердні документи, а в окремих випадках їхня перевірка може тривати довше через міжнародний обмін інформацією.

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Стаж, набутий за кордоном, враховується для визначення права на пенсію за віком відповідно до постанови Кабінету Міністрів №562. Водночас він не впливає на розмір української пенсії — виплати розраховують лише з урахуванням страхових внесків, сплачених в Україні.

Для зарахування закордонного стажу необхідно подати:

  • офіційну довідку або витяг із пенсійного органу країни, де людина працювала;
  • документ із зазначенням періодів роботи;
  • підтвердження сплати страхових внесків;
  • нотаріально засвідчений переклад документів українською мовою;
  • паспорт та інші документи, необхідні для призначення пенсії.

Документи повинні бути оформлені відповідно до вимог українського законодавства, зокрема містити апостиль, якщо це необхідно.

Якщо Пенсійному фонду бракує підтверджень або виникають сумніви щодо документів, він може звернутися через Міністерство закордонних справ до компетентних органів іншої держави. Очікування офіційної відповіді може суттєво збільшити термін розгляду заяви.

Щоб уникнути затримок, у Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь перевірити правильність оформлення всіх документів, надати повний пакет підтверджень та офіційний переклад українською мовою.

У разі тривалого розгляду заяви варто звернутися до ПФУ із письмовим запитом, щоб отримати інформацію про стан її опрацювання та дізнатися, яких документів або відомостей ще бракує.

Подати документи можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Це дозволяє відстежувати процес розгляду звернення та за потреби оперативно надати додаткові документи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до останнього часу українці, які працювали в країнах без двосторонніх пенсійних угод з Україною, часто втрачали можливість використати ці роки для призначення пенсії. Навіть за умови офіційного працевлаштування та сплати внесків до місцевих систем соціального страхування такий стаж фактично не враховувався під час визначення права на пенсію в Україні. Ситуація змінилася після внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які набрали чинності у червні 2024 року.

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