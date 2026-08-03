ВЛК для працівників критичних підприємств: у яких випадках медогляд є обов’язковим

Якщо ТЦК надішле розпорядження про виклик працівників, роботодавець повинен видати наказ про оповіщення і вручити його працівникам, який викликають, під підпис.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники критично важливих підприємств не зобов’язані проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) лише через вимогу роботодавця або результати перевірки підприємства. Направлення на медичний огляд здійснюють виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Відповідно до пункту 3.1 глави 3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України №402, контроль за направленням військовозобов’язаних, призовників і резервістів на медичний огляд покладається на керівника відповідного ТЦК та СП. Саме ТЦК видає направлення на проходження ВЛК.

Водночас роботодавець не має законних повноважень самостійно направляти працівників на військово-лікарську комісію.

Разом із тим, якщо ТЦК надсилає підприємству розпорядження про виклик працівників, роботодавець зобов’язаний виконати вимоги законодавства: видати наказ про оповіщення та вручити його працівникам під підпис. У цьому випадку підприємство лише повідомляє працівника про виклик до ТЦК, а не направляє його на ВЛК.

Обов’язково повторний медичний огляд мають пройти громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними. Такі особи повинні самостійно ініціювати проходження військово-лікарської комісії відповідно до чинних правил.

Для інших військовозобов’язаних проходження ВЛК відбувається лише після отримання офіційного направлення від ТЦК.

Крім того, пункт 63 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, передбачає, що ТЦК не має права направляти на військово-лікарську комісію осіб, які мають чинну відстрочку від мобілізації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військово-лікарська комісія (ВЛК) проводить медичний огляд військовослужбовців, які отримали поранення, травми, контузії чи захворювання, після завершення лікування та встановлення його результатів. Саме тоді комісія визначає ступінь придатності до подальшого проходження військової служби.