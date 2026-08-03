Середня зарплата у державних органах центрального рівня зросла до 67 тисяч гривень

Мінфін оприлюднив зарплати держслужбовців за червень.

Фото: vonbaer

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Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці працівників державних органів за червень 2026 року.

У червні загальна чисельність працівників державних органів становила 165,6 тисячі осіб. Із них:

108,6 тисячі осіб працювали у державних органах центрального рівня разом із територіальними органами;

23 тисячі — у місцевих державних та військових адміністраціях;

34 тисячі — в органах судової влади.

Середній розмір нарахованої заробітної плати працівників центральних органів виконавчої влади у червні 2026 року становив 66,84 тис. грн. Це на 7 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Мінфіні пояснили, що сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 107,15 тис. грн

• Антимонопольний комітет України — 98,42 тис. грн

• Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 97,87 тис. грн

• Апарат Верховної Ради України — 96,42 тис. грн

• Рахункова палата — 94,47 тис. грн

• Секретаріат Кабінету Міністрів України — 88,38 тис. грн

• Державне управління справами — 85,12 тис. грн

• Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови — 81,22 тис. грн

• Міністерство цифрової трансформації України — 79,74 тис. грн

• Міністерство фінансів України — 79,16 тис. грн

• Міністерство юстиції України — 77,82 тис. грн

• Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим — 77,55 тис. грн

• Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку — 77,35 тис. грн

• Державна аудиторська служба України — 75,49 тис. грн

Для порівняння, середня зарплата в усіх державних органах центрального рівня у червні становила 66,84 тис. грн.

Кількість працівників, яким нарахували зарплату, у цих органах:

НКРЕКП — 536 осіб ;

; Антимонопольний комітет України — 261 особа ;

; НАЗК — 387 осіб ;

; Апарат Верховної Ради України — 857 осіб ;

; Рахункова палата — 546 осіб ;

; Секретаріат Кабміну — 736 осіб ;

; Державне управління справами — 517 осіб ;

; Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови — 32 особи ;

; Мінцифри — 208 осіб ;

; Мінфін — 809 осіб ;

; Мін’юст — 982 особи.

Загалом у вибірці центральних органів, відображеній Мінфіном, — 22 158 працівників, середній розмір нарахованої зарплати яких становить 66,84 тис. грн.

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