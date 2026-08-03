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Середня зарплата у державних органах центрального рівня зросла до 67 тисяч гривень

14:59, 3 серпня 2026
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Мінфін оприлюднив зарплати держслужбовців за червень.
Середня зарплата у державних органах центрального рівня зросла до 67 тисяч гривень
Фото: vonbaer
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Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці працівників державних органів за червень 2026 року.

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У червні загальна чисельність працівників державних органів становила 165,6 тисячі осіб. Із них:

  • 108,6 тисячі осіб працювали у державних органах центрального рівня разом із територіальними органами;
  • 23 тисячі — у місцевих державних та військових адміністраціях;
  • 34 тисячі — в органах судової влади.

Середній розмір нарахованої заробітної плати працівників центральних органів виконавчої влади у червні 2026 року становив 66,84 тис. грн. Це на 7 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Мінфіні пояснили, що сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення.

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 107,15 тис. грн
    • Антимонопольний комітет України — 98,42 тис. грн
    • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 97,87 тис. грн
    • Апарат Верховної Ради України — 96,42 тис. грн
    • Рахункова палата — 94,47 тис. грн
    • Секретаріат Кабінету Міністрів України — 88,38 тис. грн
    • Державне управління справами — 85,12 тис. грн
    • Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови — 81,22 тис. грн
    • Міністерство цифрової трансформації України — 79,74 тис. грн
    • Міністерство фінансів України — 79,16 тис. грн
    • Міністерство юстиції України — 77,82 тис. грн
    • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим — 77,55 тис. грн
    • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку — 77,35 тис. грн
    • Державна аудиторська служба України — 75,49 тис. грн

Для порівняння, середня зарплата в усіх державних органах центрального рівня у червні становила 66,84 тис. грн.

Кількість працівників, яким нарахували зарплату, у цих органах:

  • НКРЕКП — 536 осіб;
  • Антимонопольний комітет України — 261 особа;
  • НАЗК — 387 осіб;
  • Апарат Верховної Ради України — 857 осіб;
  • Рахункова палата — 546 осіб;
  • Секретаріат Кабміну — 736 осіб;
  • Державне управління справами — 517 осіб;
  • Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови — 32 особи;
  • Мінцифри — 208 осіб;
  • Мінфін — 809 осіб;
  • Мін’юст — 982 особи.

Загалом у вибірці центральних органів, відображеній Мінфіном, — 22 158 працівників, середній розмір нарахованої зарплати яких становить 66,84 тис. грн.

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