Військовий наводив удари на АЗС на Полтавщині — СБУ затримала «крота»

У поле зору РФ фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

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Військова контррозвідка СБУ викрила у лавах Збройних сил України агента російської воєнної розвідки, який, за даними слідства, передавав ворогу інформацію для нанесення ударів по Полтавській області.

Співробітники Служби безпеки України спільно з командуванням ЗСУ затримали військовослужбовця, якого підозрюють у роботі на російське ГРУ та коригуванні ракетно-дронових атак окупантів.

Як встановило слідство, основними цілями для ворога були автозаправні станції у Полтавській області. Також агент мав збирати інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони у центральному регіоні України.

За даними СБУ, підозрюваний був мобілізований до взводу технічного забезпечення однієї з військових частин. У поле зору російських спецслужб він потрапив через антиукраїнські дописи у Telegram-каналах.

Під час добових звільнень фігурант обходив місцевість та передавав російській стороні актуальні фотографії й координати об’єктів. Крім того, він повідомив ворогу місце розташування своєї військової частини.

Затримання провели за місцем проходження служби. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України повідомила про затримання охоронця одного з університетів Києва, який коригував повітряні удари РФ по столиці та Донецькій області. Як вдалося вияснили спецслужбам, фігуранта завербували через його сестру, яка проживає в РФ. Родичка чоловіка виконувала роль «зв’язкової» і через неї він передавав координати для росіян.